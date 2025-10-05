Olbia Challenger 125, pass omaggio per chi dona il sangue

I donatori si sangue riceveranno un pass giornaliero per l’Olbia Challenger 125

Nuova iniziativa dell’Avis, stavolta i donatori di sangue potranno seguire gratis una giornata di tennis all’Olbia Challenger 125. “Fino al 17 ottobre, puoi donare e ricevere un pass giornaliero omaggio per il torneo Olbia Challenger – annuncia Gavino Murrighile, presidente di Avis Olbia -. Sarà sufficiente presentarsi presso la biglietteria posta all’ingresso del Tennis Club Terranova e ritirare il pass riservato ai donatori”.

“Ogni donatore potrà scegliere il giorno di ingresso all’evento fra il 12 e il 17 ottobre – spiega -. Giovedì 16 ottobre sarà possibile donare il sangue presso l’Autoemoteca di fronte al Tennis Club Terranova”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui