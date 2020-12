La situazione coronavirus a Monti.

Scendono i casi di coronavirus a Monti. Sono infatti 7 i cittadini che si sono negativizzati o comunque hanno terminato il periodo di quarantena lunga, non essendo più considerati soggetti contagiosi alla luce della recente normativa in materia sanitaria.

Nel corso di questa settimana si sono riscontrati anche 2 nuovi casi comunicati al sindaco Emanuele Mutzu dai familiari dei diretti interessati e successivamente confermati anche dalla ATS. Per uno di questi si è reso necessario il ricovero presso una struttura ospedaliera. Attualmente dunque sono 12 i casi di di coronavirus a Monti , con due persone ricoverate presso strutture ospedaliere.

“A seguito della conclusione dell’indagine epidemiologica effettuata dal Servizio di Igiene Pubblica sulla rete di contatti di un genitore risultato positivo, anticipo che la chiusura della classe prima elementare viene prorogata sino al 9 dicembre come da ordinanza che verrà adottata – anticipa il sindaco – . Ricordo ancora che la positività al Covid-19 viene certificata in via ufficiale solamente a seguito del tampone effettuato o riconosciuto dalla ATS Sardegna . Tuttavia, vista la difficoltà nel reperire i dati aggiornati dei casi positivi presenti in paese, si chiede , cortesemente, di comunicare la positività risultante dal tampone o dal test rapido eseguito in strutture private, oltre che al proprio medico di base, anche al Sindaco. Ciò consente al centro operativo comunale di avere da subito una mappatura aggiornata della situazione epidemiologica del paese e di attivare immediatamente tutte le procedure del caso per limitare il contagio.

