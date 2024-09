La straziante storia della mascotte del canile di Olbia Salvo.

Salvo è ormai da anni la mascotte del canile di Olbia, gestito dall’associazione Lida, che da anni salva tantissimi animali vittime di maltrattamenti, come è accaduto a lui, nel 2016, quando fu trovato in strada a soli 3 mesi in fin di vita.

Non tutti conoscono la sua storia, che è stata portata alla memoria dai volontari e risale al 9 ottobre del 2016, ovvero 8 anni fa. ”Prima lo hanno avvelenato e poi gli hanno dato una bastonata, forse per non far sentire le urla strazianti – scrivevano i volontari della Lida, mostrando le foto strazianti di un cucciolo martoriato -. E’ una cosa vergognosa, tutto questo è avvenuto ad Olbia, in zona industriale, accanto al Geo Village”.

Il cagnolino, salvato da una ragazza, è stato portato al rifugio per animali di Olbia. La sua situazione era gravissima. “Ha il viso gonfissimo per via del forte colpo che ha preso in testa, quindi deve combattere sia contro l’avvelenamento dato da topicida che con il colpo in testa, sicuramente una bastonata – hanno aggiunto -. E’ vergognoso, io non so più cosa scrivere, cosa dire, perchè qui stiamo andando sempre peggio, al posto di migliorare si torna indietro. La situazione sta sfuggendo di mano, arrivare ad avvelenare delle creature indifese, pensare di eliminare ammazzando ciò che ci infastidisce, combattere ad armi impari, non è certo da membri di una società civile”

