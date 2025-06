Olbia nella top 10 delle destinazioni preferite nel 2025

Olbia tra le destinazioni più gettonate in Italia per numero di prenotazioni.

L’estate è alle porte e Olbia si conferma tra le destinazioni più amate dai viaggiatori italiani e stranieri, scalando le classifiche delle prenotazioni estive. A rivelarlo è l’ultima analisi di eDreams, una delle principali agenzie di viaggi online in Europa, che ha tracciato le preferenze di chi ha già pianificato le vacanze tra giugno e agosto 2025. Tra acque cristalline, accoglienza calorosa e una posizione strategica nel cuore del Mediterraneo, la città gallurese si piazza nella top 10 delle mete preferite dagli italiani e tra le scelte predilette dei turisti stranieri, al fianco di colossi come Roma, Parigi e Barcellona.

Alla ricerca di caldo e divertimento, ma cresce la voglia di atmosfere più esotiche

Secondo i dati di eDreams, nella lista dei desideri degli italiani in viaggio per quest’estate non c’è solo il richiamo del mare e delle isole, che pure sono le protagoniste assolute della top 10 delle prenotazioni, ad eccezione delle intramontabili Barcellona, Parigi e Londra. Uno sguardo alle destinazioni più in crescita, infatti, lascia spazio al fermento artistico di Malaga, a Casablanca e a Sharm el-Sheikh, passando per la storia secolare di Candia, e dalle atmosfere misteriose di Edimburgo.

Top 10 destinazioni prenotate dagli italiani per l’estate 2025 Top 10 destinazioni in crescita per prenotazioni degli italiani per l’estate 2025 rispetto al 2024 Barcellona Malaga (+73%) Parigi Casablanca (+67%) Olbia Sharm el-Sheikh (+65%) Ibiza Larnaca (+62%) Mykonos Candia (+47%) Tirana Valencia (+33%) Catania Lampedusa (+33%) Lampedusa Edimburgo (+28%) Londra Mykonos (+27%) Tenerife Pantelleria (+26%)

Per l’estate si pianifica già in inverno per concedersi una o due settimane di relax

Un italiano su tre, il 34%, ha prenotato una vacanza compresa tra i 7 e i 13 giorni, mentre il 13% ha deciso di regalarsi un viaggio che supera le due settimane. Chi, invece, ha meno tempo a disposizione non rinuncia comunque a partire: il 25% farà un viaggio di 3 o 4 giorni, il 18% riesce ad allungare il soggiorno fino a 5/6 giorni, mentre il 10% si affida a una toccata e fuga di 48 ore per ricaricare mente e cuore respirando l’atmosfera leggera dell’estate, anche solo per un weekend.

Quest’anno la voglia di concedersi un viaggio rigenerante è così intensa che oltre due terzi degli italiani, il 61%, hanno iniziato a organizzarsi mentre ancora sbocciavano le prime fioriture, pianificando il proprio itinerario con oltre tre mesi di anticipo. Meno previdente, ma comunque con lo sguardo rivolto all’orizzonte, il 21% ha prenotato tra i 61 e i 90 giorni prima, mentre il 14% ha aspettato la primavera inoltrata, scegliendo la propria meta tra i 31 e i 60 giorni precedenti alla partenza. Infine, solo il 4% dei viaggiatori si è lasciato guidare dall’impulso dell’ultimo minuto, con una prenotazione effettuata meno di 30 giorni prima del volo. Ma quando partiranno gli italiani? Secondo i dati di eDreams, i vacanzieri del Belpaese stanno già facendo le valigie: il 37% delle prenotazioni effettuate è per giugno, ma già il 32% dei viaggiatori ha bloccato le date per luglio, e agosto, il mese delle vacanze per eccellenza, raccoglie per il momento il 31% delle prenotazioni totali.

Gli stranieri rincorrono l’estate italiana tra le città d’arte e il mare del sud

Come ogni anno, il mito del Belpaese svetta in cima ai desideri dei viaggiatori stranieri, che sognano una vacanza all’insegna del dolce far niente tipicamente italiano. Dalle storiche metropoli alle tranquille isole, sono soprattutto francesi (28%) e spagnoli (19%) a scegliere l’Italia come meta estiva, seguiti dai tedeschi (17%). Tra le destinazioni predilette per prenotazioni spiccano le grandi città d’arte – come Roma, Napoli e Venezia – ma non mancano le località balneari come Olbia, Palermo e Catania, che con le loro acque limpide e la tipica ospitalità meridionale conquistano i cuori e l’appetito dei viaggiatori stranieri.

Top 10 destinazioni italiane preferite dai viaggiatori stranieri per l’estate 2025 Roma Milano Napoli Venezia Olbia Firenze Palermo Catania Bari Bologna

