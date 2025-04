Due fratelli dispersi in mare a Olbia, ritrovati uno zaino e gli stivali

Trovati in mare uno zaino e degli stivali dei due fratelli di Olbia

Primi risultati delle ricerche dei due fratelli scomparsi in mare a Olbia: sono stati ritrovati uno zaino e gli stivali dei ragazzi. Giuseppe e Lorenzo e Deiana sono usciti ieri mattina per andare a pescare verso Capo Figari con la loro barca (nella foto). Il rientro era previsto verso le 17, ma i familiari non li hanno più visti. Dopo le 19 la fidanzata di uno dei due ragazzi ha lanciato l’allarme e la Capitaneria di porto di Olbia ha attivato subito le ricerche. Si sta occupando di coordinare le operazioni il comandante Paolo Bianca.

Uno dei loro telefonini risultava che avesse agganciato una cella a Padru e le ricerche si sono estese anche verso sud. In tarda serata una delle compagnie telefoniche interessate ha spiegato che verso le 16 di sabato un telefonino si trovava nella zona di Nodu Pianu, dando un’indicazione precisa per le ricerche. Tutte le motovedette di Olbia e Golfo Aranci sono coinvolte nelle ricerche, assieme ai mezzi aerei della Guardia costiera e dei vigli del fuoco. Stamattina sono entrati in azione anche gli agenti della polizia e ora è impegnato nelle ricerche anche un drone dei vigili del fuoco.

Parenti e familiari hanno chiesto aiuto sui social e ci sono anche diverse imbarcazioni provate che stanno collaborando alle ricerche. Proprio da una di queste arrivano le prime novità. A 500 metri dalla costa di Capo Figari sono stai avvistati uno zaino e due stivali che galleggiavano in mare. La Capitaneria si è occupata di recuperarli e portarli dalla madre per il riconoscimento: non ci sono dubbi, sono dei ragazzi dispersi. In base la punto del ritrovamento e allo scirocco che soffiava ieri le ricerche si stanno concentrando su tutte le direzioni possibili.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui