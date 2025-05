Un’auto è finita contro il guard rail nella 131 Dcn in direzione Olbia

Quattro feriti in ospedale a Olbia, viaggiavano su un’auto che lungo la 131 Dcn è finita sul guard rail a uno svincolo. Una Bmw serie 1 stava viaggiando in direzione Olbia quando ha centrato in pieno il guard rail di uno svincolo all’altezza di San Teodoro.

Verso le 18.30 sono intervenuti i vigili del fuoco di Siniscola assieme al personale del 118 e l’elisoccorso. Tutti i quattro occupanti dell’auto sono stati accompagnati, coscienti e in codice giallo, al Pronto soccorso dell’ospedale di Olbia. Per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale.

