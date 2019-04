Incidente stradale a Olbia.

Un incidente stradale ha coinvolto due auto a Olbia questo pomeriggio. È accaduto nell’incrocio tra via Veronese e via Vignola. Tre persone a bordo dei due abitacoli sono rimaste ferite.

Sul posto la Polizia Locale per verificare la dinamica del sinistro, forse una mancata precedenza. Pare che i residenti abbiano sentito un rumore fortissimo come uno scoppio, con un auto, finita contro il marciapiede, dove per fortuna non passava nessun pedone. Il conducente del veicolo è stato soccorso dai vigili del Fuoco ed è stato portato al pronto soccorso, assieme alle persone a bordo dell’altra auto.







(Visited 541 times, 548 visits today)