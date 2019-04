Il business lunch del ristorante Il Mattacchione di Olbia.

L’ambiente è elegante, ma senza essere eccessivo. L’arredamento è ricercato, pur essendo sobrio. Un’unione di semplicità e cura dei dettagli, per far sentire tutti di casa. Come con i suoi piatti, originali ed essenziali. Un’esperienza di sapori, che unisce tradizione ed innovazione. Il ristorante Il Mattacchione è per Olbia più che una scoperta.

Un passaggio nella ricerca culinaria della nostra terra impossibile da non fare. Una sosta in cui ti accolgono i due titolari del ristorante, Rossella Meloni, che si occupa della sala, e Giuseppe Barracu, chef con anni d’esperienza negli alberghi di lusso, che ha coronato la sua aspirazione. Una coppia nella vita e nel lavoro.

“Il Mattacchione nasce da un sogno iniziato tra i banchi di scuola di un Alberghiero, quando ci siamo incontrati e fidanzati e insieme abbiamo coltivato la speranza, un giorno, di aprire un locale tutto nostro – raccontano i due titolari -. Dopo i primi lavori durante gli studi, nel 2004 siamo partiti per l’estero, viaggiando tra Inghilterra, Scozia e Danimarca. Qui abbiamo incontrato persone e culture diverse che ci hanno permesso di migliorarci sia professionalmente che umanamente”.

Dopo sei anni sono tornati a casa, a Olbia, e hanno deciso di aprire il loro primo locale. Dapprima come gastronomia e rosticceria, ora come ristorante in via Copenaghen.

“Il nostro obbiettivo è quello di condividere con il cliente la nostra passione e l’amore per il nostro lavoro, che traspare dall’alta qualità dei piatti, composti solo dai prodotti più ricercati – spiegano -. Questo mestiere per noi è tutto e lo comunichiamo attraverso un’esperienza culinaria all’interno di un ambiente moderno, minimale ed elegante e al contempo caldo e confortevole”.

Un’esigenza che cercano di esprimere anche durante la pausa pranzo. Per questo motivo hanno importato a Olbia la formula del Business Lunch: quasi un unico nel suo genere. Dal lunedì al venerdì, offrono tutta la qualità della loro cucina, in un menù su misura e ad un prezzo contenuto. “Vogliamo offrire tranquillità a chi lavora e la possibilità di rilassarsi nel nostro ambiente che è piccolo, intimo ed elegante, garantendo peró una pausa pranzo di qualità, sana e sfiziosa”, concludono.









