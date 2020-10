Le mascherine abbandonate a Olbia.

Il centro di Olbia così come le vie principali sono disseminate di mascherine chirurgiche. Una situazione che va avanti dalla fine del lockdown, ma che sembra essere peggiorata nelle ultime settimane. Ammucchiate per terra, nelle aiuole, fuori dai cestini e disseminate una poco distante dall’altra. Questo è quello che si vede ogni giorno nel centro di Olbia, ma anche nelle zone più periferiche.

Una nuova forma di degrado, che sta caratterizzando le vie di Olbia. Se la presenza di mascherine abbandonate sulle strade può indicare che tanti la usano, male è il mancato utilizzo dei cestini o il fatto che uno non la riporti a casa propria per differenziarla. Un rischio per l’ambiente, ma anche sanitario, per la possibile presenza del virus sui dispositivi chirurgici abbandonati nelle strade.

