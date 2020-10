La candidata sindaco di La Maddalena Gulino.

L’assessore uscente all’Urbanistica Annalisa Gulino si candida sindaco di La Maddalena, con la lista “Progetto Isole”. “Voglio proseguire il percorso portato avanti in questi ultimi 5 anni con rinnovato entusiasmo, con l’esperienza acquisita, con una squadra che crede fortemente di poter dare il proprio fattivo contributo nel Progetto Isole”, afferma Gulino.

I suoi propositi per la città si articolano in 12 punti. Il primo è mirato all’attuazione del Pul (Piano di Utilizzo dei litorali) e del Puc (Piano Urbanistico Comunale) e alla valorizzazione di La Maddalena nel settore turistico e ricreativo, regolando la fruizione dei litorali e del demanio marittimo in generale.

C’è anche il rilancio del centro storico tra i progetti della candidata, come l’elaborazione ed approvazione del Piano particolareggiato del centro storico, che si basa sul miglioramento del patrimonio edilizio e la creazione di nuove infrastrutture e il rilancio delle attività. Anche il contrasto del rischio idrogeologico è al centro del programma elettorale. “L’elaborazione e l’approvazione del PAI per l’intero territorio comunale è base di riferimento per la redazione di tutti gli strumenti urbanistici. Senza il quale, tali strumenti per contenere il rischio alluvioni, non potrebbero essere approvati”, spiega.

Tanto verde pubblico e aree di svago, attraverso numerosi progetti come la riqualificazione del parco Isuledda – Moneta, finanziato con risorse comunali, la realizzazione del verde pubblico e attività ludiche nelle aree di via Ammiraglio Mirabello, piazza Don Riva e Moneta, nel porto di Cala Gavetta, nelle banchine limitrofe e negli ambiti urbani.

Infine, prevede la realizzazione di nuove aree ludiche attrezzate anche nel parco della Scienza in piazza Umberto I e la manutenzione di quelle esistenti nei parchi gioco di Padule, scuola Due Strade e scuola Moneta. In queste aree verranno installati nuovi giochi per disabili. La Maddalena avrà anche piste ciclabili e nuovi arredi urbani, come i totem informativi allo sbarco dei traghetti ed in altre zone.





