Cade dalla moto vicino la rotatoria, un ferito a Olbia

Un ferito nell’incidente in moto a Olbia.

A Olbia si è verificato un incidente stradale in viale Italia, nei pressi della rotatoria Italia, che ha coinvolto una moto. Il conducente ha perso il controllo del mezzo autonomamente, terminando la corsa fuori dalla carreggiata. Le cause sono in fase di accertamento. Sul posto è intervenuta un’ambulanza attivata dalla centrale operativa Areus di Sassari, che ha prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Le sue condizioni non sono gravi.

Per i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato gli accertamenti di legge e messo in sicurezza l’area interessata dall’incidente. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti temporanei durante le operazioni di soccorso e di gestione del mezzo incidentato.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui