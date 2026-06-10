Comune di Palau, selezione per funzionario contabile

La selezione per funzionario contabile al Comune di Palau.

In relazione al rafforzamento dell’organico comunale, il Comune di Palau ha pubblicato un interpello per l’assunzione di un funzionario contabile. L’avviso si inserisce nel quadro della gestione degli elenchi di idonei previsti dall’articolo 3 bis del decreto legge 80 del 2021 e riguarda la raccolta di candidature utili a individuare figure professionali dalle quali attingere per eventuali future assunzioni. Le domande potranno essere presentate nel periodo compreso tra il 4 giugno e il 19 giugno, con scadenza fissata alle ore 23:59.

La procedura è collegata all’accordo per la gestione associata della formazione degli elenchi di idonei, strumento previsto dalla normativa vigente che consente agli enti di disporre di una platea di candidati già selezionati in precedenza. Attraverso questo meccanismo, l’amministrazione comunale intende individuare profili idonei da utilizzare in caso di attivazione di assunzioni sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

Gli interessati possono consultare i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione attraverso il portale inPa, dove è inoltre possibile inoltrare la domanda di adesione alla procedura. L’interpello si configura come una fase di selezione rivolta ai soggetti già inseriti negli elenchi di idoneità, nel rispetto del sistema previsto dalla normativa di riferimento.

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