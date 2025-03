Olbia, in arrivo un nuovo direttore per il Museo Archeologico

Il Comune preparerà un avviso pubblico per l’incarico al nuovo direttore del Museo Archeologico di Olbia.

Il consiglio comunale di Olbia ha approvato una serie di provvedimenti, tra cui la modifica del programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione. Come scrive La Nuova Sardegna, questo passo apre la strada alla nomina di un nuovo direttore per il Museo Archeologico. Una figura chiave per l’accreditamento della struttura nei circuiti museali regionali e nazionali.

Un museo pronto per il rilancio.

Il Museo Archeologico di Olbia rappresenta un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio storico della città. La nomina di un direttore permetterà di strutturare meglio la gestione e migliorare la visibilità del museo, inserendolo in reti culturali di livello superiore.

L’avviso pubblico che verrà bandito dal Comune servirà a individuare un professionista con le competenze necessarie per coordinare le attività, sviluppare progetti culturali e promuovere il museo a livello turistico e scientifico.

Non solo Museo Archeologico, gli altri provvedimenti approvati in consiglio.

Oltre alla modifica del programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, il consiglio comunale ha dato il via libera a uno stanziamento di 250mila euro per il nuovo campo da calcio in erba sintetica, che sarà realizzato nella nuova area sportiva di via Nervi e ha approvato lo statuto della comunità energetica, un passo avanti verso un modello di sviluppo sostenibile per la città di Olbia.

