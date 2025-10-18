Ancora un’auto bruciata a Olbia

Dopo dieci giorni un’altra auto bruciata nel piazzale Francesco De Rosa a Olbia, sul posto anche i carabinieri. Nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 qualcuno aveva dato alle fiamme un’auto abbandonata che si trovava nel piazzale. La notte scorsa si è ripetuta la stessa scena.

Poco dopo mezzanotte è arrivata la richiesta di intervento ai vigili del fuoco di Olbia. Una squadra si è precipitata lì, raggiunta dai carabinieri. A bruciare era una Ford Focus abbandonata e senza assicurazione. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme evitando che raggiungessero le altre auto. I carabinieri hanno avviato le indagini per individuare il responsabile ed eventuali collegamenti col rogo analogo di pochi giorni prima.

