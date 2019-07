Vandalismo al sito archeologico di via Nanni.

La bellissima idea di trasformare via Nanni in un punto di aggregazione giovanile, incontra l’inciviltà di alcuni di questi. Stamattina, ignoti avrebbero rimosso alcune pietre dei resti del sito cartaginese per coprire una bicicletta abbandonata.

Inspiegabili i motivi del barbaro gesto. Le immagini scattate dal fotografo Andrea Mignogna hanno fatto il giro del web e sono arrivate anche nelle mani della Soprintendenza di Olbia.

Dure le parole dell’archeologa Letizia Fraschini “Questi sono i nostri figli, bambini privi del controllo parentale che – commenta l’archeologa – non accontentandosi dell’area appositamente creata da loro si sono divertiti a distruggere quel poco che ormai è rimasta di un’area di estrema importanza storico-archeologica”.

