Il Jova Beach Party a Lignano Sabbiadoro.

Jova Beach Party, buon la prima. Sotto le nuvole di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, in 50 mila si sono dati appuntamento, sabato sera, per il concerto in spiaggia dell’estate.

Un successo, che conferma l’intuizione di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che ha scelto di abbracciare i suoi fan con questo nuova formula di concerto. Un’impresa che si spera di ripetere anche a Olbia, dove i posti a disposizione sono 20mila e la festa officiata dal cantante italiano si terrà il prossimo 23 luglio.

Da “Baciami ancora, a “Serenata rap” fino “A te”, il Jova ha riproposto tutti i suoi più grandi successi, fino al suo ultimo album. Nel corso del concerto ha officiato anche il matrimonio tra due promessi sposi, come da programma, cosa che farà anche a Olbia.

I biglietti per lo show all’Isola Bianca sono ancora disponibili. La festa dell’estate inizierà alle 16 e andrà avanti fino a notte inoltrata.









