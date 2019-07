L’evento Olbia Tattoo Show durerà cinque giorni.

Mancano pochi giorni all’apertura della seconda edizione dell’Olbia Tattoo Show. Fervono i preparativi al Museo Archeologico, che ospiterà gli 80 e più tatuatori provenienti da tutto il mondo, e nella zona antistante, dove sarà allestita l’area food con interessanti offerte culinarie animata da live music tutte le sere.

La convention di Olbia, seppure alla seconda edizione, si è già posizionata come una delle più importanti ed ambite a livello nazionale. Non solo perchè grandi nomi della scena tattoo nazionale ed internazionale si danno appuntamento in una location suggestiva ed insolita come il Museo Archeologico, portando l’arte del tatuaggio in un luogo di arte, ma perché la convention è solo una piccola parte di uno show che per 5 giorni animerà il centro di Olbia.

La convention sarà aperta tutti i giorni dalle 15 alle 2 di notte, con la possibilità di farsi tatuare da artisti di fama internazionale come Kensho the Second, Brent McCown, Arjan pi Bankrating, affascinanti con la loro tecnica tradizionale Tebori, dalla bravissima Morg Armeni, che ha firmato anche la locandina di questa edizione, con il tratto visionario che contraddistingue i suoi lavori, dalla bellissima e famosissima Reese Hilburn, pluripremiata tatuatrice americana e raffinata artista protagonista nello show di spikeTv Tattoo Nightmares Miami, presente in convention con il compagno Charles Huurman, ad oggi uno degli artisti più ricercati del mondo tattoo, passato per caso dalla pittura ad olio al tatuaggio. E questo solo per citarne alcuni.

