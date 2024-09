Olbia è al terzo posto in Europa per numero di prenotazioni.

Olbia è tra le mete in crescita nel 2024. La città non solo è nella top 10, secondo una recente rilevazione del portale vacanze eDreams, ma è addirittura al terzo posto. Per quanto riguarda le 10 destinazioni più prenotate dagli italiani per agosto 2024, Olbia ha ottenuto un ottimo piazzamento in Europa.

Sul podio c’è Barcellona (Spagna), mentre l’argento è andato a Tirana (Albania), seguita subito dopo dalla porta della Gallura. Al quarto posto c’è Ibiza, seguita da Catania, Parigi, Palma di Maiorca, Mykonos, Amsterdam e Londra.

La classifica internazionale.

eDreams ha rivelato le mete preferite per le vacanze di agosto 2024, con la Spagna in cima alle destinazioni più scelte dagli italiani, raccogliendo il 21% delle preferenze. Il 18% degli italiani opta invece per trascorrere le ferie in Italia, mentre Grecia (13%), Albania (5%) e Francia (5%) completano la classifica delle mete più popolari. A livello di singole località, Barcellona è la regina indiscussa delle prenotazioni, seguita da Tirana e Olbia. Pantelleria spicca per la sua crescita impressionante, con un +230% rispetto al 2023.

Nel complesso, l’estate 2024 mostra una crescita del 4% nelle partenze rispetto all’anno precedente. Mentre la Spagna rimane la meta prediletta dagli italiani, l’Italia continua a essere una scelta forte, con il 18% che preferisce rimanere nel proprio Paese. Barcellona guida la classifica delle destinazioni più popolari, seguita da Tirana e Olbia, ma è Pantelleria a registrare la crescita più significativa con un aumento del 230%.

