A Puntaldia un circuito per correre: prima edizione di Runaldia

Domenica 8 settembre la prima edizione di Runaldia

Scatta il conto alla rovescia per Runaldia, l’appuntamento con la competizione di corsa in programma l’8 settembre a Puntaldia. La gara, organizzata dall’Atletica San Teodoro in collaborazione con Il Comune di San Teodoro ed il Consorzio di Puntaldia, si svilupperà lungo uno spettacolare circuito di 2.5 km da ripetere per tre volte, per un totale di 7.5 km sviluppati interamente all’interno di Puntaldia.

La gara è aperta alle categorie di atleti delle seguenti categorie Fidal; Allievi, Junior, Promesse, Senior e Master, Uomini e Donne. Nel rispetto dei regolamenti Fidal, possono partecipare coloro che, non essendo tesserati Fidal, sono tesserati con un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, attualmente in regime di convenzione con Fidal.

Puntaldia e lo sport

“Puntaldia oltre che per la sua bellezza naturale e per l’accoglienza (fatta di un Marina, un hotel 5 stelle, svariati ristoranti e negozi e una ampia offerta di ville e abitazioni in locazione) si conferma con questo evento come uno dei punti di riferimento per grandi eventi sportivi in Sardegna. Dal golf sullo spettacolare percorso a ridosso del mare che ospita annualmente grandi competizioni e nomi di questa disciplina, alla vela internazionale che in pochi anni ha fatto del campo di regata di Puntaldia una delle location più apprezzate in Mediterraneo. Anche quest’anno a livello velico Puntaldia ospiterà a inizio ottobre un Campionato del Mondo dedicato alla classe Melges 32“.

In questo contesto e nella programmazione 2024 di Puntaldia si aggiunge la prima edizione di Runaldia che porta Puntaldia ad inserirsi nel grande mondo del running composto da una community che non ha né confini né età.

“Con Runaldia si conferma il connubio e la la stretta sinergia tra enti, realtà del mondo dello sport e operatori del settore hospitality – spiega Markus Dickey, direttore Consorzio di Puntaldia – che, di fatto, hanno target molto affini e oggi più che mai sono in grado di sviluppare idee e mettere in campo eventi rilevanti sia sotto il profilo squisitamente agonistico sia sotto il profilo dei numeri e di tutto ciò che questo significa per il territorio ed i suoi operatori. Attraverso Runaldia si evidenzia e si comunica la perfetta vocazione di turismo e sopratutto di turismo sportivo di questo territorio che merita la massima valorizzazione”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui