Olbia una delle tappe dell’Rds Summer Festival, i primi artisti

L’Rds Summer Festival, ecco gli artisti

Non solo Red Valley, Olbia si conferma città della musica e ospiterà l’RDS Summer Festival. La città è stata scelta tra quattro città saranno il cuore pulsante di questa nuova edizione, che promette emozioni, ritmi travolgenti e un cast d’eccezione in otto eventi.

La tappa di Olbia.

L’appuntamento si terrà l’11 e 12 luglio a Olbia, dove si esibiranno anche i Coma_Cose e Negramaro che saliranno sul palco del molo Bosazza, i primi artisti annunciati della manifestazione. Saranno tre giorni di musica, con la conduzione di Anna Pettinelli e Filippo Ferraro. Uno spettacolo gratuito che porterà in città tantissimi giovani.

Prima tappa Rimini.

Si parte il 20 e 21 giugno a Rimini, in concomitanza con la Notte Rosa, dove ad aprire le danze saranno Olly, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, e Fedez, protagonista della seconda serata. Il festival proseguirà il 27 e 28 giugno a Senigallia, dove saliranno sul palco Serena Brancale e Alessandra Amoroso. Il testimone passerà poi a Monopoli, il 4 e 5 luglio, con i live di Boomdabash e The Kolors. Il gran finale sarà affidato alla Sardegna:

Ma le sorprese non finiscono qui. Per la prima volta, l’RDS Summer Festival approda anche in TV: due speciali andranno in onda in prime time su TV8 e Sky Uno e in streaming su Now sabato 19 e 26 luglio, ampliando così il pubblico dell’evento anche oltre le piazze.

Anche nel 2025 ci sarà spazio per i talenti emergenti grazie al progetto “RDS Summer Festival – Con Galbanino il palco è sempre più tuo!”, in collaborazione con Open Stage. Per il terzo anno consecutivo, giovani cantanti e band avranno la possibilità di aprire i concerti ufficiali, candidandosi attraverso il sito di RDS o di Open Stage a partire dal 13 maggio. Una giuria selezionerà gli artisti che calcheranno lo stesso palco dei grandi nomi della musica italiana.

