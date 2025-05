Tony Effe e gli altri, la trap invade il palco del Red Valley

Gli artisti annunciati al Red Valley a Olbia.

Sei trapper annunciati al Red Valley Festival 2025 che andrà in scena a Olbia dal 13 al 16 agosto 2025. Si tratta di Tony Effe, Paky, Rrari Dal Tacco, Faneto, Melons e Promessa, confermati nel cartellone artistico della decima edizione della manifestazione, in programma all’Olbia Arena.

LEGGI ANCHE: L’undicesimo nome del Red Valley è un trio: Nerissima Serpe, Papa V e Fritu

Tony Effe e Paky si esibiranno durante la seconda serata del Festival, in programma il 14 agosto 2025 dalle 18:00 alle 5 del mattino, mentre Rrari Dal Tacco, Faneto e Melons saliranno sul palco durante la terza serata, in programma il 15 agosto 2025. Il giovane rapper Promessa, invece, si esibirà durante la quarta serata, il 16 agosto 2025. I biglietti giornalieri (Day Pass) e gli abbonamenti Festival Full Pass per partecipare a tutte le serate del Red Valley si possono già acquistare online sul sito ufficiale redvalleyfestival.com/tickets.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui