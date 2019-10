Oltre 8 chili di marijuana nascosti in un ovile: arrestati 3 spacciatori

L’operazione della polizia.

La polizia di Stato, unitamente alla polizia penitenziaria ha arrestato, in due distinte operazioni, tre italiani trovati in possesso di oltre 8 chilogrammi di marijuana.

In località Vallermosa, all’interno di un ovile, sono stati sequestrati circa 4 etti di marijuana ed è stato tratto in arresto L.C., 41enne cagliaritano. A Gergei, in un secondo ovile, sono stati rinvenuti, grazie all’impiego di unità cinofile, altri 8 chilogrammi di droga, abilmente occultati in una vasta area campestre e sono state arrestate altre due persone, P.S. 35enne di Gergei e A.P., 25enne di Serri.

Gli arresti sono stati convalidati dal GIP di Cagliari, che ha disposto i domiciliari per L.C. e per A.P. e il carcere per P.S.

