Le previsioni dei prossimi giorni.

I venti polari previsti per questo weekend della Befana in Italia dovrebbero risparmiare la Sardegna. con l’ondata di freddo che interesserà solo marginalmente l’isola.

Per oggi in nel nord della Sardegna il cielo sarà coperto con qualche nuvola ma con temperature in linea con il periodo, ad Olbia si registrerà una temperatura massima di 16 gradi e una minima di 8. Un paio di gradi in meno a Sassari.

Per domenica 5 gennaio e lunedì 6 è previsto un generale rasserenamento del cielo nel nord Sardegna con temperature in calo di qualche grado a Olbia e in aumento a Sassari.

