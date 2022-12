ll bilancio dell’amministrazione comunale di Olbia.

Tra opere già concluse e consegnate nel 2022, come l’ultimo tratto del lungomare cittadino che arriva fino al molo Bosazza e la consegna delle chiavi dell’Università al polo che la gestisce, il sindaco di Olbia porta a casa i frutti della sua amministrazione, dandosi un voto 9 per il lavoro svolto.

Sono altrettanti i lavori già iniziati e in fase progettuale messi in campo dal Comune e che vedranno la luce nel 2023. “Questo è stato un anno importante per la nostra amministrazione -dichiara Settimo Nizzi -. Sono tante le cose che abbiamo fatto, ci sono molti progetti che stanno andando avanti. La riqualificazione delle scuole comunali è in avanzata fase di realizzazione con i piani antisismici e i nuovi complessi scolastici. L’accordo con la provincia perché anche le scuole superiori possano essere realizzate con l’aiuto della struttura tecnica del Comune sta andando avanti e noi siamo propensi a dare il nostro aiuto”.

Sono anche tante le questioni irrisolte, nonostante l’iter avviato dall’amministrazione per vedere concluse le opere in tempo. “Non abbiamo chiuso importanti processi amministrativi – dichiara Nizzi -, per il quale ci siamo impegnati negli anni, come il piano urbanistico comunale e il progetto del rischio idrogeologico. Sono le cose basilari per la nostra città però abbiamo continuato a lavorare almeno una volta alla settimana confrontandoci con le agenzie regionali e chi ha potestà decisionale in termini amministrativi”.

Le inaugurazioni nel 2022.

L’anno quasi finito è stato ricco di nuovi lavori conclusi che hanno cambiato il volto della città. A marzo 2022 è stata inaugurata la strada che collega viale Aldo Moro con via Veronese. Nella via Nicosia sono nate numerose attività commerciale, che hanno cambiato l’aspetto dell’ultimo tratto di viale Aldo Moro. Nel mese di ottobre è stata inaugurata la palestra di via Genova, che ha decretato la fine dei lavori del lungomare. Nel 2022 sono stati realizzati anche due importanti lavori contro il rischio idrogeologico. Una è la conclusione del ponte di via Petta, avvenuta a febbraio e l’altra quella del ponte sul rio Gaddhuresu, conclusa nel mese di novembre.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui