A La Maddalena cambia il medico di base: sostituirà la dottoressa Donaera

Nuovo medico a La Maddalena.

Il Dottor Giovanni Cipiciani andrà a ricoprire l’incarico di medico di medicina generale a La Maddalena in seguito all’espletamento della procedura di avviso pubblico indetta dal Distretto e dalla Direzione Aziendale della Asl Gallura.

Sostituirà la dottoressa Annamaria Dina Donaera a partire dal 2 gennaio 2023. I pazienti saranno trasferiti d’ufficio al nuovo medico, che eserciterà nell’ambulatorio della struttura sanitaria situata in località Padule. Le visite saranno effettuate il lunedì dalle 15 alle 18, il martedì e il giovedì dalle 16 alle 19.30, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12 e il sabato solo in reperibilità dalle 8 alle 10 per urgenze. Sarà necessaria la prenotazione al numero 351/864155 contattabile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 e dalle 13 alle 14.

