L’inaugurazione della nuova palestra a Olbia.

Dopo mesi di attesa ora Olbia ha una nuova palestra all’aperto, completa di tutto e anche con bagni pubblici per i fruitori dello spazio fitness. Con questa nuova inaugurazione i lavori del nuovo lungomare cittadino sono ufficialmente finiti.

Attrezzi per fare addominali, allenare le spalle e fare trazioni. Gli esercizi che si possono fare, grazie alla nuova palestra, adatta anche a persone più adulte, sono molteplici. Questo nuovo spazio, realizzato sotto il viadotto di via Genova, è il secondo a Olbia, dopo quello realizzato al parco Fausto Noce e completa l’offerta di attrezzi per il fitness sullo stesso water front, dopo l’inaugurazione di due Jungle Tree.

L’opera è stata inaugurata oggi, dopo alcuni mesi di ritando. “Abbiamo lavorato tantissimo per quest’opera – dice il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi – e seguito sin dal primo momento la realizzazione di una delle più belle cose che abbiamo fatto nella nostra città.”.

