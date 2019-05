Il furto è avvenuto ieri mattina.

Ieri mattina il proprietario del Delta Center in via Capo Verde a Olbia, Gavino Murrighile, ha scoperto l’intera vetrata, dell’ingresso nel piano terra sfondata. Vetri dappertutto ma non solo. L’imprenditore ha subito notato delle tracce di sangue. Quasi sicuramente il ladro sfondando la vetrata si è ferito.

Il bottino per il ladro è davvero magro, non si tratta di soldi ma solo di una bicicletta. Murrighile fa sapere che all’interno del Delta Center sono presenti 50 telecamere circa. Quindi con un’accurata analisi delle immagini si potrà risalire al responsabile del furto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Olbia e la scientifica per i rilievi del caso.

Il riserbo è massimo, ma da ciò che si apprende sembra vicina l’identificazione del responsabile. Al momento, pare si tratti di una sola persona. Ma l’attività investigativa procede a ritmo serrato anche per verificare l’eventuale presenza di complici.

