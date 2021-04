Ore decisive per la Sardegna in bilico tra il rosso e l’arancione

L’assessore Nieddu spera in un allentamento delle restrizioni.

Passare in zona arancione. E’ questa la speranza dell’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu in vista del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità che stabilirà i colori delle Regioni che entreranno in vigore da lunedì.

Secondo l’assessore i presupposti ci dovrebbero essere visto che nella prima bozza l’Rt, uno dei principali indici che ha fatto passare la Sardegna prima in zona arancione e poi in rosso, sembrerebbe essere sotto la soglia dell’uno. Preoccupano invece alcuni focolai registrati in Sardegna che dovrebbero mantenere la Regione in rischio “moderato”. Restano sotto le soglie di allerta invece le percentuali di occupazione dei posti letto e delle terapie intensive.

Ore decisive quindi per la Sardegna per capire se ci sarà allentamento delle misure o ci si dovrà arrendere ancora alla zona rossa.

