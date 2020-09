Gli ospedali della Gallura nuovamente in lockdown: garantite solo le visite più urgenti

Stop a visite ed esami programmati.

Visite e esami ambulatoriali non urgenti sospesi negli ospedali della Gallura. E’ quanto deciso dalla Assl per le strutture sanitarie di Olbia, Tempio e La Maddalena dopo che a seguito dell’aumento dei casi di coronavirus.

Da ieri infatti si effettueranno solo esami e visite con codice Urgente e Breve. Sarebbero già oltre 100 gli appuntamenti saltati nella prima giornata di stop con i pazienti che sono stati avvisati dal Cup. Limitazini anche per le visite dei familiari ai ricoverati negli ospedali e per gli interventi chirurgici: in quest’ultimo caso slittano quelli programmati e vengono effettuate solo le urgenze.

Il sistema sanitario torna quindi indietro di qualche mese alla fase 1 con limitazioni che interessano anche il laboratorio di analisi, dove anche qui le prestazioni riguarderanno solo i casi più urgenti.

(Visited 871 times, 871 visits today)