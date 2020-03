La situazione degli ospedali della Gallura.

Non si fermano le difficoltà per gli ospedali della Gallura costretti a fare i conti con l’emergenza coronavirus. Una situazione che rischia di bloccare l’accesso in molti reparti, mettendo a dura prova le altre in un periodo delicatissimo per la tenuta del sistema sanitario.

All’ospedale di Olbia dopo il caso del centro trasfusionale si è proceduto alla chiusura anche altri reparti, come Medicina, Chirurgia ed Ortopedia, per limitare il rischio contagi.

A Tempio Pausania anche il reparto di Medicina è chiuso e i pazienti in arrivo vengono dirottati verso altre strutture. Un blocco dovuto per scongiurare altri possibili contagi in attesa degli esiti dei tamponi, rallentati dall’alto numero di test che si stanno eseguendo in questi giorni e dalla difficoltà nel reperire i reagenti.

E sempre a Tempio continuano intanto le polemiche. Dopo la denuncia da parte dei sindaci su alcune “morti sospette” all’ospedale è arrivata la replica dell’Assl di Olbia.

(Visited 1.548 times, 1.550 visits today)