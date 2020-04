La vicenda del pacco spedito in Germania.

Il reclamo è servito a rimediare a quella che stava assumendo i contorni di una vicenda kafkiana. Una famiglia aveva spedito un pacco carico d’amore e prodotti tipici al figlio che studiava in Germania. Ma il pacco era tornano indietro a Olbia, perchè era stato impossibile effettuare la consegna, con un sovrapprezzo salato.

Per ritiralo le Poste avevano chiesto la cifra di 1203 euro, quando spedirlo era costato poco più di 40 euro. La vicenda si è chiusa, per fortuna, nel modo migliore. “In seguito all’effettuazione delle opportune verifiche – spiega Poste Italiane – la somma prevista per il ritiro, per un errore di trascrizione, ammontava a 13,02 euro e non a 1203,28 euro come inizialmente richiesto”.

L’azienda si è scusata, quindi, “con il cliente per il disagio arrecato e segnala di aver provveduto alla riconsegna della spedizione, presso l’ufficio postale, su pagamento della suddetta somma prevista per oneri postali”. Insomma, la famiglia è potuta tornare in possesso del pacco pagando 13,02 euro.

