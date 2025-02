Tragedia sfiorata a Olbia, un palo crolla sopra una casa

La famiglia ha presentato una denuncia dopo il crollo del palo a Olbia.

A Olbia una famiglia ha sporto denuncia per il crollo di un palo dell’Enel sulla sua casa in località Pozzo Sacro. L’episodio, che poteva trasformarsi in una tragedia, avvenuto il 15 febbraio, intorno alle 5 del mattino, ha coinvolto tre persone che hanno sentito un boato e diverse scariche elettriche invadere le stanze della loro abitazione.

Le scariche elettriche hanno bruciato parte dell’impianto elettrico, gli elettrodomestici e causato gravi danni alla casa, ma, fortunatamente, non ci sono state vittime. Intanto si è aperta un’indagine, basandosi anche sulla segnalazione all’Enel in passato sulla non stabilità del palo.

Le segnalazioni risalgono al 2006 e 2017, ma in nessuno dei due casi sarebbero stato stati presi provvedimenti. Il palo con il vento oscillava e la famiglia temeva quello che poi è successo il 15 febbraio, crollando sull’abitazione e rischiando di far morire folgorata la famiglia. Quell’incidente aveva causato anche un black out nella frazione di Olbia, fino a Mare e Rocce e sul luogo erano intervenuti i vigili del fuoco di Olbia con gli operatori dell’Enel.

