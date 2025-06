Lavori sulla Sassari-Olbia per i pannelli a messaggio variabile

A partire da giovedì 12 giugno Anas avvierà l’istallazione dei pannelli a messaggio variabile lungo il tragitto della Sassari-Olbia. Sono previsti nell’ambito dei lavori di completamento della statale 729, per un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro.

L’intervento riguarda la messa in opera di 16 pannelli che garantiranno maggiore sicurezza per l’utenza stradale, fornendo informazioni sulla viabilità lungo l’itinerario “Sassari Olbia”. I primi due dispositivi saranno installati nelle notti del 12 e 13 giugno, nella fascia oraria notturna compresa tra le 22:00 e le 6:00 del giorno successivo scelta per limitare i disagi.

I primi il 12 e 13 luglio

“Nel dettaglio, la notte del 12 giugno il primo pannello sarà installato lungo la SS 131 DCN, all’altezza del km 142,470. Per consentire le operazioni sarà interdetto, unicamente in direzione Olbia, il tratto compreso tra lo svincolo per Trudda/Loiri/La Castagna (km 136,100) sino all’intersezione con SS729 (km 143,700). Il traffico sarà deviato, con segnalazione in loco, sulla strada provinciale 87 e sulla SS125″.

“La notte del 13 giugno si procederà con l’istallazione del secondo pannello, collocato all’altezza del km 78,700 della SS729. La chiusura temporanea del traffico riguarderà unicamente la carreggiata in direzione Sassari dal km 79,500 in corrispondenza dello svincolo per aeroporto, sino all’intersezione con SS729 (km 77,900). Il flusso veicolare sarà indirizzato dallo svincolo in direzione dell’aeroporto verso la rampa di uscita denominata “via Aviazione generale”, per poi seguire le indicazioni in loco e reimmettersi sulla SS729 al km 77,900″. Il completamento dell’installazione di tutti e 16 i pannelli a messaggio variabile è previsto entro la fine di luglio“.

