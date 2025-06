A Tavolara torna il cinema sotto le stelle con ”Una Notte in Italia”

Il festival del cinema torna a Tavolara.

A Tavolara torna la 34esima edizione del festival del cinema ”Una Notte In Italia”. Dal 1991, il festival trasforma l’isola in un palcoscenico unico per il cinema italiano, con uno sguardo attento alle opere meno celebrate dalla grande distribuzione. In uno dei contesti naturali più affascinanti del Mediterraneo, registi, attori, appassionati e curiosi si ritrovano per vivere il cinema come esperienza collettiva e popolare.

L’edizione 2025, ricca di proiezioni, cineconcerti, workshop, mostre e incontri, attraversa Olbia, Porto San Paolo, San Teodoro e Tavolara, con l’obiettivo di coniugare cultura, bellezza e sostenibilità ambientale. Un festival che celebra il cinema e il territorio, dove ogni sera diventa un’occasione d’incontro, riflessione e meraviglia.

Il festival Una notte in Italia, nato nel 1991, da un gruppo di amici innamorati dell’isola di Tavolara e del cinema, ha seguito da vicino per anni la produzione e le vicende del cinema italiano, coinvolgendo nel suo svolgimento autori ed interpreti.

Il festival ha sempre mantenuto le stesse prerogative: tanto cinema italiano, alcune volte quello più bistrattato dai circuiti di distribuzione, la stessa cornice inimitabile (Tavolara è stata definita la più affascinante arena all’aperto del mondo e vero cinema in paradiso) e la voglia di affermare che anche un bene ambientale d’inestimabile valore come l’isola di Tavolara potesse essere fruito con proposte intelligenti che coniugassero alla perfezione tutela paesaggistica e turismo.

Nello sviluppo del suo corso l’evento si è arricchito con un nutrito programma di attività collaterali, masterclass, mostre, incontri, e ha mantenuto fede sempre alla prerogativa di grande evento popolare, nel corso del quale pubblico e addetti ai lavori si incontrano senza filtri. Si è anche dilatata la portata territoriale dello stesso che ora vede coinvolti tre comuni, Olbia, Porto San Paolo, San Teodoro.

Programma Festival di Tavolara 2025

13 Giugno – 15 Giugno | Politecnico Argonauti Via Garibaldi, 41, Olbia, Workshop sui mestieri del cinema condotto da Gianluca Arcopinto

Domenica 22 Giugno | Anfiteatro Mario Ceroli Via Porto Rotondo, 39, Porto Rotondo, SS, ore 21:30, proiezione del film Lussu – Il processo di Gianluca Medas (sostenuto dalla Sardegna Film Commission), Ingresso libero e gratuito

Sabato 28 Giugno | Piazzetta Gramsci Piazzetta Gramsci, Porto San Paolo, SS, ore 21:00 Cenere: Cineconcerto con musiche originali di Luigi Frassetto e letture dell'attrice Gaja Masciale. Introduzione di Piero Mura. Per i biglietti www.cinemaolbia.it

Martedì 15 Luglio | Peschiera di San Teodoro Via La Pischera, San Teodoro, SS, ore 21:30 Proiezione del film Arsa, di Masbedo. Prenotazione gratuita obbligatoria su Eventribe, www.cinematavolara.it

Mercoledì 16 Luglio | Peschiera di San Teodoro Via La Pischera, San Teodoro, SS Proiezione del corto Figures in Thread e del film La storia del Frank e della Nina di Paola Randi. Prenotazione gratuita obbligatoria su Eventribe, www.cinematavolara.it

Giovedì 17 Luglio | Porto San Paolo, Piazza Gramsci, Ore 21:00: Duse, The Greatest Italia, 2024 di Sonia Bergamasco; Sonallus di Tomaso Mannoni (sostenuto dalla Sardegna Film Commission). I biglietti possono essere acquistati al costo di 2 euro più 1 euro di prevendita su www.cinemaolbia.it.

Venerdì 18 Luglio | Isola di Tavolara ore 21:00 Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini

Sabato 19 Luglio | Isola di Tavolara, ore 21:00 Il Nibbio di Alessandro Tonda

Domenica 20 Luglio | Isola di Tavolara, ore 21:00 La guerra di Cesare Regia: Sergio Scavio (sostenuto dalla Sardegna Film Commission)

Ingresso: I biglietti per gli appuntamenti dal 17 al 21 luglio possono essere acquistati al costo di 2 euro più 1 euro di prevendita su www.cinemaolbia.it. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.

dal 14 al 22 luglio

saranno visitabili le mostre cliciak 2024 a Porto San Paolo,in piazza Gramsci e A tavola con Paul Ronald, Fotografo di scena per Fellini, Scola e Pasolini a San Teodoro presso l’ufficio turistico. Le serate saranno precedute dalla presentazione dei film a cura dei protagonisti. conduce Neri Marcorè. Madrina dell’evento, Dharma Mangia Woods.

