“Scienza in Piazza 2025”: venti scuole in pista all’aeroporto di Olbia

Venti scuole a Olbia per portare la ricerca tra i cittadini con “Scienza in Piazza 2025”

A Olbia ha preso il via ieri, 19 novembre, e proseguirà fino a domani, 21 novembre, l’edizione 2025 di Scienza in Piazza. La sede di questa quinta volta è negli spazi del terminal dell’aeroporto “Costa Smeralda”. Una sede inedita che permette alla manifestazione di accogliere un numero ancora maggiore di studenti, famiglie e visitatori.

All’iniziativa partecipano venti scuole provenienti da tutta la Gallura e dal nord Sardegna: oltre agli istituti olbiesi, sono presenti delegazioni da Ozieri, Arzachena, Tempio, Siniscola, Castelsardo e Sassari.

In totale più di settecento studenti e novanta docenti prendono parte alle attività, confermando l’evento come uno dei più importanti appuntamenti divulgativi del territorio.

La rassegna, organizzata grazie alla collaborazione tra associazioni culturali, Comune di Olbia, Università di Sassari, Mathesis e diversi enti scientifici, punta a creare un ponte diretto tra scuole e ricerca.

L’obiettivo dichiarato è portare la scienza tra i cittadini, mostrando come esperimenti, dati e nuove tecnologie siano legati alla vita di tutti i giorni.

Laboratori, incontri con ricercatori e dimostrazioni pratiche offrono a studenti e famiglie l’occasione di avvicinarsi alla conoscenza in modo semplice e coinvolgente.

Tema centrale dell’edizione 2025 è l’Einstein Telescope, il progetto europeo destinato a ospitare la nuova generazione di rivelatori di onde gravitazionali.

Gli esperti illustrano al pubblico il valore scientifico dell’infrastruttura e le motivazioni che rendono la Sardegna una candidata ideale, con possibili ricadute sul tessuto economico e formativo dell’isola.

