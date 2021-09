Componenti industriali: dalla produzione al trattamento

In ambito industriale, è di fondamentale importanza vantare una componentistica di alta qualità. Ciò vale in qualsiasi contesto operativo, dal settore navale alla carpenteria, dal siderurgico all’edilizia, sino agli usi di impianti specifici nell’ambito dell’industria nucleare.

Per far sì che le componenti possano rispondere alle esigenze dell’industria, i produttori sono tenuti a realizzarle secondo criteri definiti e seguendo gli standard internazionali, in modo tale da realizzare prodotti su misura. Vediamo alcuni esempi.

Componentistica industriale: l’importanza di una produzione di qualità

Tra le immancabili componenti industriali troviamo i tiranti, i bulloni, le viti e le barre filettate. Elementi simili possono essere riscontrati ovunque, in qualsivoglia contesto industriale, a testimonianza della loro importanza a fini strutturali.

Affinché prodotti simili possano soddisfare le richieste della committenza, è bene che le singole componenti rispondano innanzitutto agli standard in vigore, a seconda delle peculiarità del prodotto stesso: si va dalle norme ISO alle UNI, dalle ASME alle ANFORM, all’interno di una regolamentazione che, com’è giusto che sia, appare ampia e approfondita.

A fronte di una simile diversificazione, ci si rende conto di come la produzione di componenti simili passi da un’attenta analisi, uno studio finalizzato a comprendere la migliore risposta possibile alle esigenze del committente.

Un esempio è dato dall’operato di IPL (www.ipl-plus.it), impegnata nella realizzazione di componentistica per l’industria.

Le fasi produttive nell’ambito della componentistica

La produzione delle componenti industriali avviene facendo uso di materiali e trattamenti differenti. Ciò consente di ottenere risultati diversificati, in modo tale da soddisfare le esigenze della clientela.

Entrando nel dettaglio, la produzione parte innanzitutto dall’esame di un progetto. Questo può essere standardizzato o personalizzato, realizzato su disegno specifico dal committente.

Al termine della fase produttiva, è essenziale sottoporre al collaudo le singole componenti realizzate. I prodotti passano anche attraverso prove strumentali, fondamentali per garantire la qualità richiesta dal cliente. Non meno rilevante è la possibilità di sottoporre la componentistica a diversi trattamenti superficiali.

Una volta uscite dalle linee produttive, e terminata l’essenziale fase di collaudo, le componenti sono pronte per essere consegnate al committente. Tuttavia, il mercato potrebbe richiedere una ulteriore operazione di modifica.

È il caso, ad esempio, dei trattamenti da realizzare in superficie.

Operazioni simili vengono richieste per soddisfare specifiche esigenze ambientali, qualora le componenti debbano essere utilizzate in aree peculiari.

Esempi di trattamenti superficiali

Entrando nel merito dei trattamenti, questi ultimi possono essere realizzati per far fronte a condizioni differenti. Si pensi alla necessità di installare bulloni in aree ambientali particolarmente rigide, o magari al bisogno di innestare tiranti in impianti strutturali a contatto con sostanze chimiche aggressive.

In questi frangenti, le componenti industriali devono garantire una resistenza adeguata ai vari contesti ambientali alle quali sono sottoposte, così da garantire sicurezza nelle diverse aree operative.

L’azienda impegnata nella produzione della componentistica deve quindi garantire trattamenti specifici adatti alle esigenze del caso: dalla teflonatura alla zincatura, passando per l’argentatura, la nichelatura e svariate altre operazioni di copertura, le singole componenti potranno vantare una migliore qualità strutturale, l’ideale per resistere al meglio in contesti difficili.

In ultimo, da non trascurare l’importanza della tempestività e della competenza in fase produttiva.

Il personale alle prese con la produzione della componentistica dovrà essere formato adeguatamente per realizzare gli articoli nelle modalità prefissate; a ciò si affianca la rapidità nel soddisfare le richieste dei clienti, aspetto imprescindibile, al giorno d’oggi, nei differenti contesti industriali.

Da non tralasciare l’importanza del rimanere al passo coi tempi. Quello della componentistica è un settore in costante evoluzione, frutto del progresso nell’ambito dell’industria, e per un’azienda impegnata in contesti simili risulta essenziale mantenere elevati gli standard produttivi delle varie componenti, a partire dall’impiego di materiali di qualità.

