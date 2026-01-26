I carabinieri hanno scovato un’impresa che gettava rifiuti edili a La Maddalena

Smaltivano i rifiuti edili in due aree alla periferia di La Maddalena, grazie ai carabinieri scattano due denunce. Sopra il centro abitato, nella zona di via Suor Gotteland, da tempo comparivano rifiuti generati da lavori nell’edilizia. Vicino a quei tornanti che salgono dalle scuole c’era un’area che ormai si era riempita. Non bastando più gli spazi, gli incivili hanno cominciato a gettare rifiuti in una vicina aera del Demanio militare.

I carabinieri forestali del posto fisso di Caprera, che dipendono dal Centro anticrimine natura di Cagliari, hanno approfondito la questione. In quell’area, spiegano, “venivano sistematicamente accumulati rifiuti speciali. L’attività investigativa ha condotto i militari ad accertare e individuare due cittadini italiani residenti a La Maddalena e titolari di una ditta operante nel settore edile, che da tempo effettuavano illegalmente il trasporto, lo smaltimento e il deposito di rifiuti speciali non pericolosi risultanti dall’attività edilizia della ditta, senza le autorizzazioni previste dalla normativa”.

I carabinieri hanno incastrato due persone ritenute responsabili dello sfregio portato avanti dall’impresa edile. Si tratta dell’amministratore unico e del direttore dei lavori. Per loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Tempio “per i reati di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e occupazione di suolo pubblico”.

