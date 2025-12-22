La Maddalena, al via il progetto “I ragazzi dal pollice verde”

Convenzione col parco di La Maddalena, via al progetto “I ragazzi dal pollice verde”

A La Maddalena comincia ufficialmente il via alla nuova edizione del progetto “I ragazzi dal pollice verde”.

La tutela dell’ambiente e l’inclusione sociale tornano a stringersi la mano nell’Arcipelago. È stata siglata oggi la convenzione tra il Parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena e l’Associazione Arcobaleno Odv. Il progetto, nato nel 2020 e consolidatosi nel tempo come una delle “buone pratiche” del territorio, vede protagonisti cinque giovani adulti residenti a La Maddalena, tra i 19 e i 45 anni. Riguarda ragazzi con disturbi dello spettro autistico o altre disabilità. Terminato il percorso scolastico obbligatorio, trovano in questa iniziativa un’opportunità concreta di crescita, autonomia e socializzazione”.

Il Cea del parco

“Il cuore del progetto batte all’interno del Centro di Educazione Ambientale (CEA) del Parco. Qui, i ragazzi non saranno semplici spettatori, ma veri custodi della biodiversità. Le attività settimanali prevedono:

Gestione completa di un orto: dalla semina alla raccolta stagionale dei prodotti.

Manutenzione del verde: cura delle aiuole e utilizzo degli attrezzi da giardinaggio.

Tutela ambientale attiva: collaborazione con l’Ente nella rimozione delle specie vegetali aliene, una delle sfide più delicate per l’ecosistema dell’Arcipelago”.

Ad accompagnarli in questo percorso ci sarà una squadra multidisciplinare composta da educatori professionali, un volontario, una pedagogista con compiti di coordinamento e, qualora necessario, il supporto di uno psicoterapeuta.

Il valore aggiunto dell’iniziativa risiede nella sua capacità di abbattere le barriere tra “interno” ed “esterno”. Il progetto prevede infatti momenti di confronto con la cittadinanza e le scuole, oltre alla partecipazione a eventi pubblici. Uno dei punti cardine sarà l’organizzazione di mercatini solidali, dove i ragazzi potranno vendere i frutti del proprio lavoro, imparando a gestire le relazioni con il pubblico e acquisendo una maggiore consapevolezza economica attraverso il rimborso riconosciuto per il loro impegno.

“Soddisfatta la Presidente dell’Ente Parco, Rosanna Giudice, che ha sottolineato l’importanza della sinergia tra pubblico e privato sociale: “Con questa convenzione rafforziamo una collaborazione virtuosa con il terzo settore. Diamo vita a un percorso pilota di inclusione sociale connessa all’ambiente, capace di generare nuove energie e opportunità per tutto il nostro territorio.”I Ragazzi dal Pollice Verde” non è solo un progetto di giardinaggio, ma un esperimento di cittadinanza attiva che trasforma la cura della natura in una terapia del benessere e in uno strumento di dignità sociale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui