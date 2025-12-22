Concerto a Luras, Org.Net reinventa l’organetto sardo

Il concerto a Luras.

La chiesa del Rosario di Luras si è confermata ieri sera un prestigioso palcoscenico per la cultura isolana, ospitando Org.Net, una delle produzioni più innovative nate in seno al centro di produzione musicale Insulae Lab. Sotto la direzione artistica di Paolo Fresu, il progetto ha offerto una rilettura contemporanea e visionaria di uno degli strumenti simbolo della Sardegna: l’organetto. L’evento ha visto la partecipazione di quattro interpreti di spicco della scena musicale regionale, capaci di rappresentare la continuità e l’evoluzione della tradizione: Pierpaolo Vacca, Totore Chessa, Mari Antonietta Bosu e il giovanissimo Giacomo Vardeu.

Il concerto ha evidenziato un proficuo scambio tra linguaggi musicali differenti. La solidità della tradizione si è intrecciata con la sperimentazione e l’improvvisazione, creando una trama sonora che ha saputo valorizzare l’identità culturale sarda proiettandola verso nuovi orizzonti estetici.

L’iniziativa, promossa grazie alla sinergia tra il Comune di Luras e la parrocchia del Rosario, ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe. L’atmosfera raccolta e suggestiva della chiesa ha amplificato l’impatto di un’esperienza sonora definita dalla ricerca stilistica e dalla qualità esecutiva.

Il successo della serata ribadisce il ruolo di Luras come attivo centro di irradiazione culturale in Gallura, capace di attrarre produzioni di respiro internazionale e di porsi come punto di incontro per la valorizzazione del patrimonio immateriale dell’isola.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui