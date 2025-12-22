Muore il 64enne Giacomo Fresi, era l’anima delle tradizioni a Sant’Antonio

Addio a Giacomo Fresi.

Sant’Antonio di Gallura ha dato l’ultimo saluto a Giacomo Fresi, molto conosciuto e voluto bene, scomparso a soli 64 anni. Dopo un recente lutto in paese, che ha coinvolto di uomo di soli 44 anni, un’altra morte prematura ha sconvolto la cittadina. Conosciuto come Jacu Canistreddu, era molto attivo nel tessuto sociale del territorio.

Era l’anima delle sagre di paese a Sant’Antonio di Gallura. Sono tantissimi quelli che hanno dato l’ultimo saluto all’uomo ai funerali che si sono tenuti oggi, 22 dicembre. Tanti anche i messaggi di cordoglio sui social come la Chiesa di San Giacomo Apostolo, poiché Fresi era parte del comitato, dedicando un addio commuovente al 64enne, che lo ricordano come ”Custode delle tradizioni, cuoco eccellente, sempre pronto ad aiutare con il cuore grande di chi non chiede nulla in cambio”. A salutarlo anche il comitato di Santu Franciscu di Majunili con un commuovente post, che lo ricorda come “un amico, un grande uomo e legato alle tradizioni di una volta”. Unendosi al dolore della famiglia lo descrive come ”promotore e la mente di questa piccola festa, che di anno in anno é cresciuta sempre di più”.

