I dati sulla parità di genere in Gallura.

La parità di genere è un traguardo lontanissimo anche in Sardegna e in Gallura. Stando agli ultimi dati dell’Istat, nell’Isola soltanto il 46,5%, delle donne sono occupate, in diminuzione dell’1,4% rispetto al 2021. Nemmeno la metà, contro una media italiana del 50%, con un divario molto ampio rispetto a tante regioni del nord Italia, come in Emilia Romagna, dove sono il 66,9% le donne che hanno un’occupazione.

I dati della Gallura rispecchiano quelli dell’Isola, con una percentuale di donne occupate che non raggiunge il 50%. Troppe ancora quelle che non hanno un lavoro e non lo stanno cercando e spesso sono la famiglia e l’arrivo dei figli a ostacolare l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro. Tuttavia, in Gallura c’è il maggior numero di donne che decidono di mettersi in proprio e avviare un’attività imprenditoriale. Secondo gli ultimi dati di Confartigianato Imprese Sardegna, sono 12.672 di cui 2.075 artigiane (16,4%) le aziende guidate da donne.

In Sardegna 269 volte è stata eletta una sindaca, in complessivi 159 Comuni su 377, ovvero il 42,18%. In Gallura solo 9 Comuni sono stati amministrati da donne negli ultimi 30 anni. Una delle percentuali più basse nei territori dell’Isola. Dati che dimostrano che la parità di genere anche nel territorio più vivace della Sardegna non è una questione risolta.

Tuttavia, la Gallura è il territorio più sicuro per le donne almeno per quanto riguarda il numero dei femminicidi avvenuti ogni anno in Sardegna. Nell’Isola negli ultimi 5 anni sono state uccise 18 donne, molte nelle quali nel Sassarese e nella Città Metropolitana di Cagliari. Il territorio gallurese è diventato, però, tristemente teatro di un macabro femminicidio avvenuto a Baja Sardinia nel 2018 , quando una marocchina di nome Zeneb Badir è stata uccisa di botte da due coinquilini connazionali. Anche in Gallura le violenze domestiche sono all’ordine del giorno e la città di Olbia è salita al centro delle cronache nazionali per la scomparsa di Rosa Bechere, avvenuta lo scorso novembre. Forse un femminicidio, ancora irrisolto.

