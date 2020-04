La Pasqua creativa in Gallura: idee da realizzare con i bambini

Qualche lavoretto per i bambini.

La Pasqua si fa creativa anche tra le mura di casa. Ecco qualche lavoretto da fare insieme ai bambini, per vivere dei momenti di svago durante queste giornate. Poco materiale, ma tanta fantasia per una Pasqua sicuramente diversa dagli anni scorsi.

Pulcino di carta porta cioccolatini.

Materiale: rotolo di carta, pennarelli, fogli, colla, forbici, pennello e tempera gialla. Sarà proprio semplice e divertente creare questo pulcino: dipingete il rotolo di carta con la tempera gialla oppure con i pennarelli. Lasciate asciugare e nel frattempo disegnate occhi, becco, ali e zampine. Successivamente, tagliate queste parti, lasciando per ali e zampe un paio di centimetri, dove metterete un po’ di colla in modo da far aderire le parti al rotolo. Quando il pulcino sarà asciutto, attaccate i disegni e riempitelo di cioccolatini. Finita la Pasqua, potrete utilizzarlo come porta penne.







Bigliettino di buon augurio.

Materiale: fogli bianchi, cartoncino colorato, pennarelli, forbici, colla, cotone. Piegate il cartoncino a metà e nei fogli bianchi realizzate due coniglietti, ma potete scegliere il simbolo della Pasqua che più vi piace. Colorate i disegni e, volendo, potete impreziosirli con il materiale che trovate a casa (cotone, brillantini, glitter). Attaccate le figure sulla fronte e sul retro del cartoncino e all’interno scriveteci un augurio per la vostra famiglia e amici.







