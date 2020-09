Lo ha annunciato il sindaco Luca Montella.

Un nuovo caso di positivo al coronavirus è stato rilevato a La Maddalena. lo ha comunicato il sindaco Luca Montella. Si tratta di un anziano e il caso è seguito dalle varie autorità sanitarie interessate.

“Raccomando vivamente ai soggetti che sono e/o saranno stati allertati di osservare scrupolosamente le prescrizioni che sono vengono impartite, anche in via precauzionale. Sarà l’autorità sanitaria ad individuare i soggetti eventualmente da sottoporre ad accertamenti. Per il resto non mi stanco di raccomandare a tutti di usare la massima precauzione possibile nell’osservare le note norme di igiene personale, uso della mascherina, evitare assembramenti, mantenere il distanziamento interpersonale di almeno due metri, uniche, allo stato, che stanno rilevando una certa efficacia”, ha commentato il sindaco Montella.

