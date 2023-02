Il dj Paul Kalkbrenner sul palco del Red Valley per il Ferragosto a Olbia

Paul Kalkbrenner è il quarto artista del Red Valley a Olbia.

Dopo il recente annuncio del rapper Lazza, sul palco del Red Valley il prossimo 12 agosto, e le conferme della partecipazione dei Pinguini Tattici Nucleari e di Sfera Ebbasta, gli organizzatori del Red Valley Festival annunciano un altro importante nome della line-up 2023.

La kermesse musicale, ormai tra le più importanti di Italia nel suo genere e che la scorsa estate ha ottenuto un grande successo con oltre 70mila presenze da tutta la penisola, è pronta ad ospitare un Dj di fama mondiale, icona della techno tedesca e non solo: Paul Kalkbrenner sarà il grande protagonista della quarta serata del Red Valley Festival, in programma martedì 15 agosto 2023 presso l’area concerti dell’Olbia Arena (Olbia, SS).

Nato a Lipsia e cresciuto nella Berlino degli anni 90’, Paul Kalkbrenner muove i suoi primi passi da dj nei club giovanili della capitale tedesca, avvicinandosi sin da subito alle sonorità della musica techno. La sua carriera inizia ufficialmente nel 1999 quando firma con l’etichetta Bpitch Control, con la quale produce negli anni a seguire ben otto dischi di successo, confermandosi uno dei pionieri dell’era berlinese della techno.

Nel 2008 è il protagonista di Berlin Calling, film di Hannes Stöhr, in cui egli interpreta il ruolo di Ickarus, un disc jockey in un periodo di crisi e declino dopo aver raggiunto la fama internazionale. Per questa pellicola, un cult del genere, Kalkbrenner ha prodotto la colonna sonora, pubblicando un album dal quale è stato estratto, nel 2009, il singolo “Sky and Sand”, diventato in seguito uno dei suoi brani più noti con oltre 140 milioni di stream.

Con un catalogo che include otto album di successo mondiale, oltre 140 singoli (da “No Goodbye” – 44 milioni di stream – alla più recente “Si Soy Fuego”), numerosi remix e un mixtape estremamente virale (“Back To The Future”, scaricato più di 3 milioni di volte), Paul Kalkbrenner è uno degli artisti di musica elettronica più apprezzati al mondo, in grado di conquistare le piste da ballo di tutto il pianeta trasportando le persone in un viaggio musicale unico. Dopo ben 10 anni dall’ultima volta nell’Isola, Kalkbrenner tornerà la prossima estate per la seconda data in Sardegna della sua carriera, proprio sul palco del Red Valley Festival.

I biglietti singoli per il 15 agosto (Day 4), data in cui si esibirà anche Paul Kalkbrenner, si possono acquistare già da oggi sul sito ufficiale del Festival. Per chi volesse assistere a tutte le quattro serate del Festival (dal 12 al 15 agosto 2023), sono disponibili gli abbonamenti Festival Full Pass, in vendita sempre sul sito ufficiale del Red Valley. Nelle prossime settimane e durante i prossimi mesi, verranno annunciati anche gli altri artisti che completeranno la line-up del più grande evento musicale del periodo di Ferragosto in Italia.