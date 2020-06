Evacuati 155 passeggeri dalla nave.

La nave Grimaldi ha da poco attraccato al molo 1 del porto di Olbia e tempestivo è stato l’intervento dei vigili del fuoco che attendevano in banchina pronti ad intervenire e del rimorchiatore già impegnato con getti d’acqua durante la tratta di navigazione dentro il porto.

L’incendio, scoppiato durante l’entrata nel golfo di Olbia, verso le ore 19.30, sarebbe stato provocato da un semirimorchio parcheggiato in stiva. Le fiamme sono state domate e la zona messa in sicurezza. Sono in corso le operazioni di sbarco dei passeggeri, 155 totali, fatti evacuare dalla nave dai vigili del fuoco, a bordo per effettuare ulteriori verifiche e bonifiche. Dopo i passeggeri partirà l’operazione di sbarco dei semirimorchi.

