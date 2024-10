Pavimento pelvico, oltre mille prestazioni a Olbia in Uroginecologia

Il bilancio di un anno di Uroginecologia a Olbia

Patologie del pavimento pelvico: in un anno più di 1100 prestazioni eseguite nell’ambulatorio di Uroginecologia di Olbia. Sono i numeri registrati dal servizio della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia diretta dal dottor Giangavino Peppi. Avviato dodici mesi fa, è tra i pochi servizi pubblici in Sardegna ad occuparsi delle conseguenze dovute alle patologie muscolari del pavimento pelvico. L’equipe che opera all’interno dell’Ospedale Giovanni Paolo II è composta dai medici Pietro Demurtas, Mario Sechi, Elettra Tinacci e due ostetriche, Maria Antonietta Cossu e Silvia Cossu.

L’uroginecologo Pietro Demurtas

“Nella fase iniziale abbiamo svolto un’intensa attività informativa per far conoscere le innovazioni del nostro ambulatorio ai cittadini e agli operatori sanitari, in particolare ai Medici di Medicina Generale. Abbiamo avuto un ottimo riscontro – sottolinea l’Uroginecologo Pietro Demurtas – e molte pazienti hanno potuto trovare in noi un punto di riferimento per affrontare e superare problemi che influiscono sulla loro qualità di vita”. I disturbi del pavimento pelvico si manifestano con l’incontinenza urinaria, le sindromi da urgenza e da frequenza minzionale, il prolasso uterino-vaginale, il dolore pelvico cronico e i dolori nei rapporti sessuali.

“Sono disturbi che hanno un riflesso su giovani e meno giovani – prosegue il dottor Demurtas – e che colpiscono una donna su cinque. Di solito subentrano dopo la gravidanza, il parto e la menopausa, ma diversi casi emergono anche in età giovanile. Come si può facilmente immaginare influenzano negativamente e limitano le attività quotidiane svolte dalle donne che ne sono affette. Hanno dei risvolti sia fisici che psicologici, perché ad esempio l’incontinenza non consente spesso di effettuare attività legate al tempo libero o allo sport, mentre il dolore nei rapporti sessuali può essere un freno alla normale vita di relazione”.

Il primario Giangavino Peppi

“È un servizio che ha ricevuto apprezzamenti dalle pazienti – aggiunge il primario di Ginecologia e Ostetricia, Giangavino Peppi – e richiama utenti anche da altri territori dell’Isola perché è fra i pochi servizi pubblici di questo tipo in Sardegna. Lavoreremo per consolidarlo e potenziarlo, in modo da permettere a più donne di fruirne e migliorare la propria qualità di vita”. Il servizio è ad accesso diretto. È possibile contattare l’ambulatorio al numero di telefono 0789 552912 il lunedì, il martedì e il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 oppure al numero 0789 552294 il mercoledì dalle 8.30 alle 17.00.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui