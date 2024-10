Different lights, sguardo notturno sull’archeologia di Arzachena

Different Lights, mostra fotografica sui siti archeologici di Arzachena in notturna

Venerdì 11 ottobre la presentazione al museo civico Michele Ruzittu di Different lights, l’archeologia di Arzachena in notturna. “L’Amministrazione comunale continua a investire nella cultura e, questa volta, promuove una mostra di fotografie scattate da Mauro Caddeo con protagonisti i siti archeologici di Arzachena ritratti sotto la luce delle stelle. Venerdì 11 ottobre 2024, alle 17, al museo civico Michele Ruzittu in via Mozart, si terrà la presentazione di “Different lights” insieme a Giovanni Carta, nuovo delegato alla Cultura del Comune di Arzachena, all’autore e ai suoi collaboratori della società Aricaglia. L’iniziativa è promossa dal Comune di Arzachena in collaborazione la società municipalizzata Ge.se.co. Arzachena surl, gestore dei siti archeologici e del museo, e con il benestare della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro”.

Il nuovo delegato alla Cultura

“Raccolgo un’eredità importante per il lavoro svolto sinora da Valentina Geromino, che mi ha preceduto e ha creduto in questo progetto fotografico originale in cui si mette in evidenza il nostro patrimonio archeologico sotto una luce diversa dal solito – dichiara Giovanni Carta, delegato alla Cultura – Il lavoro raccolto nelle immagini di Mauro Caddeo offre un’occasione in più per divulgare la bellezza e l’importanza delle antiche testimonianze della cultura arzachenese”.

“Scattare queste fotografie mi ha dato un piacere che spero possa trasparire appieno nell’osservazione delle immagini esposte al primo piano del museo – afferma l’autore Mauro Caddeo -. lo sono solo il tramite. La gran parte del lavoro l’hanno fatto altri uomini, millenni fa e, soprattutto, la Natura. Non è stato semplice cogliere negli scatti le scie di stelle cadenti, come percorrere più volte di notte il sentiero sterrato che conduce al Tempietto di Malchittu in attesa del “momento perfetto”, così come non lo è stato catturare il bagliore di un lampo in quello che, a mio parere, è il sito più rappresentativo del parco archeologico di Arzachena, la necropoli Li Muri. Nella mostra e nella monografia Different lights sono raccolti 4 anni di paziente lavoro, che sono orgoglioso di poter raccontare al pubblico grazie al supporto del Comune”.

