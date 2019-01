L’incidente ad Armungia.

È finito in una scarpata con la sua auto in una strada sterrata di Armungia, in provincia di Cagliari. Un Capodanno tinto di tragedia. A perdere la vita Ernesto Uda, 44 anni, residente nel paese e di professione allevatore.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo stava pecorrendo con l’auto la strada sterrata fuori dal paese, per raggiungere il suo ovile. Ha perso il controllo del mezzo ed è finito nella scarpata, ribaltandosi più volte con il veicolo. L’uomo è morto sul colpo.

