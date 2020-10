L’incidente questo pomeriggio vicino a Seui.

Gravissimo incidente mortale sulla strada statale 198 nei pressi di Seui dove un motociclista di nazionalità tedesca ha perso la vita. Anche se la dinamica e la causa dell’incicente non è ancora chiara il centauro ha perso il controllo della moto e ed è caduto.

Violentissimo l’impatto che non ha lasciato scampo al 58enne che è morto sul colpo: nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, arrivati sul posto con l’ambulanza e l’elicottero per il tedesco non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche le forze dell’ordine i rilievi ed accertare la dinamica dell’incidente.

(Visited 148 times, 148 visits today)