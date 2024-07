Il vino protagonista a Telti: tutto pronto per “La collina del gusto”

La collina del gusto prende il via il 27 luglio a Telti.

Tutto pronto a Telti, per la prima edizione de “ La collina del Gusto “, l’evento organizzato dalla proloco e dal Comune di Telti, in calendario per il prossimo 27 luglio dalle ore 18. Sono state ben quaranta le cantine che hanno aderito all’iniziativa , mettendo a disposizione della programmata degustazione, oltre duecento etichette di vini annoverati nella guida “ ViniBuoni D’Italia “.

Presenti anche produttori locali , non inseriti nella guida, che hanno accolto con entusiasmo l’invito degli organizzatori. Un successo che fa ben sperare anche per le prossime edizioni.

Il vino sarà protagonista anche dello spazio dedicato ai libri. Gilberto Arru, presso il Cortile della Biblioteca comunale in Piazza Duomo, presenterà la Guida “ ViniBuoni D’Italia “ del Touring Club . Si tratta dell’unica guida dedicata ai vini autoctoni capace di raccontare anche il lungo viaggio nella tradizione dei vini. La guida giunta, alla sua 20° edizione, si è sempre occupata della selezione dei vini, regione per regione, la sezione dedicata alla Sardegna è curata da Gilberto Arru, giornalista, enogastronomo di fama nazionale, un vero punto di riferimento nel mondo dell’enogastronomia. Sarà Gilberto Arru a raccontare la Sardegna attraverso i vini censiti dalla guida.

L’arte avrà come protagonista l’apprezzata ceramista e muralista sarda Pina Monne che inaugurerà due suoi bassorilievi posizionati nel cuore del centro gallurese, e nel contempo curerà una seduta di Body Painting su una modella.

In Piazza Dante spazio per una estemporanea di pittura e per la musica proposta dal quartetto composto da Rotislav Prachum al piano, Lorenzo Agus C. al basso, Juri Altana alla batteria e Federica Piu voce. Piazza Rinascita, ospiterà l’immancabile serata dedicata al ballo liscio. Farà da cornice all’evento il Mercatino Artistico Artigianale : oggetti di artigianato in ceramica, legno , tessuti, vetro fusione pittura, e prodotti enogastronomici saranno proposti al pubblico presente fino alle ore 24,00.

